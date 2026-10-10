Motorista é preso com quase 3 mil ampolas de remédio proibido após perseguição no PR

Suspeito desobedeceu ordem de parada e fugiu em alta velocidade com uma mulher e três crianças no veículo

Um homem de 41 anos foi preso na noite desta sexta-feira com quase 3 mil ampolas de um medicamento de comercialização proibida no Brasil, após uma perseguição na rodovia PR-323, na região de Londrina. A apreensão da carga de tirzepatida, importada ilegalmente, ocorreu durante a Operação Padroeira, realizada pelo Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv).

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Os agentes realizavam uma fiscalização de rotina com uso de etilômetro quando deram ordem de parada a um veículo Gol, considerado suspeito. O motorista ignorou a sinalização e iniciou uma fuga em alta velocidade. No interior do carro, viajavam também uma mulher e três crianças, que tiveram suas vidas colocadas em risco devido às manobras perigosas do condutor na rodovia.

Após quilômetros de acompanhamento tático, os policiais conseguiram interceptar o veículo. Durante a vistoria, as equipes encontraram a medicação clandestina distribuída em duas malas de viagem. O suspeito, que já possuía antecedentes criminais, confessou aos agentes que receberia R$ 3 mil para transportar os produtos ilegais até a cidade de Campinas, no interior de São Paulo. Ele foi detido em flagrante e encaminhado, junto com todo o material apreendido, para a delegacia da Polícia Federal em Londrina.