Motorista é preso com quase 200 quilos de maconha no Paraná

Um homem, de 46 anos, foi preso na manhã deste domingo (13), após ser flagrado transportando quase 200 quilos de maconha, no Paraná. O flagrante foi feito pela Polícia Rodoviária Estadual (PRE), na PR-323, no município de Sertaneja, por volta das 11h20.

Uma equipe que estava no local visualizou um Chevrolet Onix e decidiu fazer a abordagem para verificar a situação do veículo. Durante a abordagem, foram utilizados sinais sonoros e luminosos demonstrando claramente a intenção da equipe policial, no entanto o motorista não obedeceu e fugiu.

Após perseguição, as equipes conseguiram fazer o motorista parar e durante a revista encontraram os tabletes de maconha no porta-malas. Indagado, o motorista revelou que receberia a quantia de R$ 2 mil pela condução da droga até a ponte do de divisa do estado do Paraná com São Paulo.

O motorista e a droga foram encaminhados até a delegacia de Polícia Civil de Cornélio Procópio. Segundo a polícia, foram apreendidos cem tabletes, os quais somados totalizaram aproximadamente 138,380kg do entorpecente.

