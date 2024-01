Motorista é preso com porta-malas abarrotado de maconha no PR

Siga o TNOnline no Google News

Um homem foi preso transportando mais de meio quilo de maconha em Maringá, no noroeste do Paraná, nesta sexta-feira (5). A ocorrência foi registrada na BR-376, no momento em que agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) tentaram abordar um veículo Citroen C4 e o motorista fugiu em alta velocidade.

De acordo com a corporação, após perseguição, o suspeito foi abordado no perímetro urbano da cidade. O motorista teria abandonado o automóvel e tentado fugir a pé, mas acabou sendo alcançado pelos policiais rodoviários federais e detido.

Durante vistoria no Citroen C4, foi constatado que o carro havia sido roubado e estava com os sinais identificadores alterados. No porta-malas, os PRFs encontraram diversos tabletes de maconha, totalizando 514,9 quilos da droga. Veja um vídeo feito pela corporação:

