Motorista é preso com mais de uma tonelada de maconha

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Continua após publicidade

A Polícia Militar (PM) apreendeu mais de uma tonelada de maconha e prendeu um suspeito neste domingo (30), em Toledo.

De acordo com a PM, os policiais desconfiaram de uma caminhonete Hilux. Quando pediram para o motorista parar, ele fugiu e seguiu em direção à PR-317. O suspeito foi parado perto da pedreira, no sentido de quem segue para Ouro Verde do Oeste.

O homem e a caminhonete foram encaminhados à delegacia da Polícia Civil de Toledo.