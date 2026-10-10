Motorista é preso após capotar veículo e abandonar corpo de passageiro no Paraná

Vítima foi ejetada do carro durante o capotamento e encontrada em um bueiro; condutor fugiu de carona para a cidade vizinha

Um motorista foi preso em flagrante no sábado (10) após capotar o carro e abandonar o corpo do passageiro na BR-158, no trecho do município de Saudade do Iguaçu, no Sudoeste do Paraná. O condutor responderá pelos crimes de homicídio culposo na direção de veículo automotor, omissão de socorro e evasão do local do acidente. As identidades do motorista e da vítima não foram divulgadas oficialmente pelas autoridades.

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O veículo foi localizado abandonado e tombado às margens da rodovia. Durante as buscas nas imediações, equipes de resgate encontraram o corpo do passageiro no interior de um bueiro, a poucos metros do ponto de capotamento, indicando que a vítima foi ejetada do automóvel durante a colisão.

Para localizar o condutor, os agentes da Polícia Civil iniciaram diligências nos hospitais da região. Embora ele não tenha dado entrada em nenhuma unidade de saúde, a investigação apurou que o homem residia em Chopinzinho, município localizado a cerca de 25 quilômetros do local do acidente.

O motorista foi localizado em sua residência sem nenhum ferimento visível. Segundo a Polícia Civil, ele prestou depoimento de forma calma e admitiu que conduzia o automóvel no momento do capotamento, alegando ter deixado a rodovia de carona com um conhecido, sem esclarecer o grau de relacionamento com o passageiro morto. O homem se recusou a realizar o teste do bafômetro e foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Pato Branco, onde permanece à disposição da Justiça.

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