Motorista é preso ao transportar 183 kg de cocaína e armas no PR

A Polícia Federal realizou, na noite dessa sexta-feira (22), a prisão em flagrante de um motorista de caminhão que transportava expressiva quantidade de substância entorpecente e material bélico ilícito. A abordagem ocorreu na rodovia BR-277, no município de Balsa Nova, na região metropolitana de Curitiba.

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Durante a fiscalização de rotina, os policiais federais interceptaram um caminhão com reboque de procedência estrangeira. Após vistoria minuciosa no veículo, foram localizados e apreendidos cerca de 183 kg de cocaína (pasta base), divididos em 169 tabletes ocultos, além de duas armas de fogo de cano longo (fuzis), um revólver, duas pistolas e aparelhos celulares.

O condutor do veículo foi encaminhado à Superintendência Regional da Polícia Federal em Curitiba para a lavratura do auto de prisão em flagrante. Ele responderá, em tese, pelos crimes de tráfico internacional de drogas e tráfico internacional de armas de fogo, conforme as legislações vigentes. As investigações prosseguem para identificar demais ramificações da organização criminosa.

Com informações do portal aRede