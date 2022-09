Motorista é intubado após bater em caminhão no Contorno Sul

Da Redação

O motorista de um VW Golf bateu violentamente na traseira de um caminhão durante acidente registrado no final da tarde deste domingo (18), no Contorno Sul, de Maringá. A colisão foi tão violenta que parte do carro entrou na traseira do caminhão. O motorista do carro, identificado como Claudemir Marques, de 49 anos, estava sozinho no carro e precisou ser intubado pelos socorristas.

De acordo com o caminhoneiro, ele subia lentamente o contorno, sentido PR-317, quando sentiu a batida em seu veículo.

Claudemir foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e pelo Corpo de Bombeiros. Ele foi socorrido, com trauma de crânio, agitação e aparentemente sem fraturas. O homem foi encaminhado ao Hospital Bom Samaritano, localizado em Maringá.

O motivo do acidente será investigado pelos órgãos responsáveis.

As informações são de Geovan Petry, do site CBN Maringá.

