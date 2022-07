Motorista é flagrado pela PRF dirigindo bêbado e sob efeito de drogas

Da Redação

Um caminhoneiro, de 35 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) por dirigir sob efeito de drogas e álcool, na noite deste sábado, 16, na BR 369, em Rolândia, no norte do Paraná. Ele dirigia um caminhão carregado com 14 toneladas de farinha de trigo.

Segundo a PRF, a abordagem aconteceu por volta das 20h30 deste sábado, quando agentes da decidiram parar um caminhão em atitude suspeita. O condutor desceu do veículo visivelmente alterado, vestido apenas de camisa e cueca, e dizendo que estava sendo perseguido por um veículo.

Após entrevista com condutor, foi constatado que ele estava embriagado e também havia consumido cocaína, sendo que no interior do veículo (painel) foram encontrados sete envólucros da droga, além de duas garrafas de cachaça, uma delas vazia.

O condutor de 35 anos confessou que ingeriu a bebida, o que foi confirmado com o teste do etilômetro, e também havia consumido cocaína minutos antes da abordagem.

O caminhão estava carregado com 14 toneladas de farinha de trigo, que seria levada até Antonina/PR, e foi apreendido ao pátio conveniado da PRF.

Segundo testemunhas, o condutor já havia entrado pela contramão de uma rua de acesso à BR 369.

Diante dos fatos, foi preso em flagrante e encaminhado para a Delegacia de Rolândia.

