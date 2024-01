Motorista é flagrado a 180 km/h no PR; quase 7 mil foram multados

Agentes da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) realizaram uma fiscalização na PR-364 e flagraram uma BMW trafegando a 180 km/h, mais que o dobro da velocidade permitida na via - o limite máximo é de 80 km/h. O automóvel foi avistado entre os quilômetros 611 e 592, que abrange as cidades de Terra Roxa e Palotina, no oeste do Paraná.

Ainda conforme a corporação, mais de 100 veículos foram flagrados transitando acima do limite de velocidade, configurando infração de trânsito. Duas caminhonetes, por exemplo, estavam em mais de 150 quilômetros por hora na rodovia.

Balanço estadual

Entre os dias 29 de dezembro e 1° de janeiro, a Polícia Militar do Paraná, por intermédio do Batalhão de Polícia Rodoviária, captou 6.949 imagens de veículos em excesso de velocidade nas rodovias estaduais. Também foram feitos 1.736 testes de etilômetro, que resultaram em 54 infrações de embriaguez ao volante (art. 165 e 165-A do CTB) e 14 prisões por embriaguez (art. 306 do CTB), 62% a mais do que em 2022/2023 (1.072).



Foram lavradas 3.181 autos de infrações de trânsito durante a Operação Réveillon, aumento de 57% em relação à virada anterior (2.029). De acordo com a PM, 494 infrações foram registradas pela falta de uso de itens básicos, como o cinto de segurança por passageiros e condutores ou a “cadeirinha” para crianças. Esses são dispositivos obrigatórios e essenciais para a segurança do condutor e passageiros em toda viagem.



Em relação aos acidentes de trânsito, foram registrados 46 ocasiões com atendimento, resultando em 47 vítimas e seis óbitos. Em relação ao mesmo período no ano passado, houve redução de 19% nos acidentes (foram 57 em 2022/2023), 14% em relação aos óbitos (6) e 36% em relação às vítimas (74).

No quesito criminal, dois homens foram presos por porte ilegal de armas de fogo, pois estavam transportando três armas de fogo, uma calibre Gauge 12, um revólver calibre 38 e uma pistola calibre 380, em Guaratuba, na PR-412, no dia 1º de janeiro.

