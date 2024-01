Motorista é ejetado de carro após acidente na PR-323 em Paiçandu

Siga o TNOnline no Google News

Um motorista foi socorrido em estado grave após ser ejetado do veículo que conduzia na PR-323, em Paiçandu, na manhã desta segunda-feira (8).

Segundo o oficial do Corpo de Bombeiros, Tenente André Bueno, a vítima, que estava inconsciente, sofreu um traumatismo cranioencefálico.

O veículo capotou e o condutor, que não usava cinto de segurança, foi arremessado para fora do veículo. As causas do acidente ainda não foram constatadas.

Durante o atendimento, foram mobilizadas equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atenidmento Móvel de Urgência (Samu).

O condutor precisou ser entubado ainda no local do acidente e, sem seguida, foi encaminhado pelo helicóptero de socorro do Samu ao Hospital Bom Samaritano de Maringá.

