Motorista é ejetado após capotar carro na BR-277, no Paraná

Um motorista, de 28 anos, ficou em estado grave após ser ejetado do próprio carro em um acidente na BR-277, em Cascavel, na região oeste do Paraná. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente foi registrado na madrugada desta sexta-feira (28).

continua após publicidade

A polícia informou que o condutor viajava no sentido Foz do Iguaçu, quando perdeu o controle da direção, capotou e invadiu a pista contrária. O motorista não estava usando o cinto de segurança, segundo a PRF. Ele foi socorrido pela equipe médica e encaminhado ao hospital Universitário do Oeste.

Foto por Da Redação

Outra ocorrência:

continua após publicidade

PM de Apucarana recupera caminhonete Hilux com alerta de roubo

A Polícia Militar (PM) de Apucarana, no Norte do Paraná, recuperou na madrugada desta sexta-feira (28) uma caminhonete Hilux com alerta de roubo. O veículo foi encontrado abandonado em uma via pública da região do Residencial Interlagos.

De acordo com o boletim de ocorrência, as autoridades foram informadas por volta das 5 horas de que a caminhonete estaria na Rua Cristiano Kussmaul. Ao chegar no local, os PMs se depararam com a Hilux aberta e a fiação interna danificada.

continua após publicidade

Os policiais checaram a placa do veículo no sistema, mas nenhum alerta de furto/roubo constava. No entanto, foi encontrado um boletim de ocorrência pelo crime de roubo quando o chassi da caminhonete foi checado.

Diante da situação, o guincho do 10º BPM foi acionado e o automóvel foi levado para as dependências da Delegacia de Apucarana.

Siga o TNOnline no Google News