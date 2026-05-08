Motorista é detido por embriaguez após acidente no PR

Uma colisão entre uma Fiat Strada e um Ford EcoSport deixou uma mulher ferida e resultou na detenção de um motorista na madrugada desta sexta-feira (08), no cruzamento da Rua Cuiabá com a Avenida Tancredo Neves, em Cascavel. O condutor do EcoSport foi encaminhado à Central de Flagrantes da Polícia Civil após realizar o teste do bafômetro durante o atendimento da ocorrência.

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O acidente aconteceu na Região Oeste da cidade e mobilizou equipes do SIATE e da Polícia Militar. A principal suspeita é de que um dos veículos tenha avançado a preferencial no cruzamento. Ao todo, quatro pessoas estavam envolvidas na batida, sendo que duas delas recusaram transporte ao hospital após avaliação das equipes de resgate.

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A passageira do Ford EcoSport, de 47 anos, sofreu uma contusão no tórax provocada pelo impacto do cinto de segurança. Ela recebeu os primeiros socorros no local e foi levada para atendimento médico na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Avenida Tancredo Neves. As circunstâncias exatas da colisão ainda serão apuradas pelas autoridades de trânsito.

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Com informações de CGN notícias