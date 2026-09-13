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Motorista é detida por embriaguez após acidente grave em Londrina

O acidente envolveu o carro que a mulher conduzia e uma motocicleta ocupada por um casal

Escrito por Da Redação
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Motorista é detida por embriaguez após acidente grave em Londrina
Autor Acidente ocorreu na noite de sábado em Londrina - Foto: Tarobá

Uma motorista foi presa após se envolver em um acidente entre um carro e uma motocicleta, na noite de sábado (12), na zona norte de Londrina (PR). A ocorrência foi registrada por volta das 19h20, na Rua Professora Célia Gonçalves.

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Após a colisão, a mulher foi submetida ao teste do etilômetro, que apontou resultado de 0,65 mg/l. Diante do resultado, a motorista foi encaminhada pela Polícia Militar e entregue aos cuidados do delegado de plantão.

O acidente envolveu o carro e uma motocicleta ocupada por um casal. Os dois sofreram ferimentos graves, com fraturas de fêmur e cortes nas pernas. As vítimas receberam atendimento do Siate e do médico do Samu e foram encaminhadas ao Hospital Evangélico.

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Com o impacto, o carro teve a lateral bastante danificada e foi recolhido ao pátio da Polícia Militar. A motocicleta ficou completamente destruída após a colisão. A mulher permaneceu à disposição da Polícia Civil para os procedimentos relacionados à ocorrência.

Com informações da Tarobá

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