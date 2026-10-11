Motorista e criança pulam de janela para escapar de ônibus escolar em chamas no PR
Veículo terceirizado estava com as vistorias em dia. Causas do fogo, ocorrido na região de Novo Sobradinho, ainda serão investigadas
Um ônibus escolar terceirizado pegou fogo na sexta-feira (9), na região de Novo Sobradinho, em Toledo, no oeste do Paraná. O motorista e a única criança que estava no veículo no momento do incidente precisaram pular pela janela para escapar das chamas, conseguindo sair em segurança antes que o fogo tomasse maiores proporções. O Corpo de Bombeiros foi acionado e controlou o incêndio.
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A Prefeitura de Toledo recomendou que os dois ocupantes procurassem atendimento médico de forma preventiva, devido à possível inalação de fumaça e ao impacto emocional provocado pelo susto. Até o momento, não há informações sobre a idade da criança ou a confirmação de que ambos precisaram de assistência hospitalar. As causas do incêndio ainda são desconhecidas e passarão por investigação.
O veículo pertence a uma empresa terceirizada que presta serviços ao município. Segundo a administração municipal, o ônibus estava com a documentação em dia e havia sido aprovado em todas as vistorias exigidas para o transporte de estudantes, sem nenhum registro de irregularidades em inspeções anteriores. A secretária municipal da Educação, Janice Salvador, celebrou o fato de os ocupantes terem saído ilesos e destacou que o poder público acompanhará a apuração dos fatos para tomar as providências necessárias.
Além dos bombeiros, o desdobramento da ocorrência foi acompanhado no local por equipes da Secretaria Municipal da Educação, da Escola Municipal Washington Luiz e da Guarda Municipal. A empresa responsável pelo transporte já foi comunicada oficialmente e também acompanha o caso, aguardando o laudo que determinará as medidas cabíveis.