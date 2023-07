Motorista é arremessado para fora de veículo após colisão no PR; veja

Um motorista foi arremessado para fora de seu carro durante um acidente ocorrido na madrugada deste sábado (1), em Palotina, no Paraná. A colisão envolveu um VW Gol e um Jeep Commander no cruzamento das avenidas Presidente Kennedy com a Independência no centro da cidade.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Ciclista fica ferido após ser atingido por carro em Apucarana

O acidente foi flagrado por uma câmera instalada nas imediações. O equipamento conseguiu registrar o momento exato do impacto e é possível ver nas imagens o motorista do Gol sendo ejetado para fora. Há outras pessoas no veículo que aparentemente não ficaram feridas. O condutor do Gol fica um tempo deitado no asfalto, mas segundo as equipes de socorro, ninguém precisou de atendimento médico.

continua após publicidade

A Polícia Militar e Corpo de Bombeiros foram acionados para atender a ocorrência.

Assista o vídeo:

continua após publicidade

As informações são do site CGN.

Siga o TNOnline no Google News