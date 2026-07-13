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Motorista é arremessada de carro e morre após acidente na PR-090

A vítima de 34 anos perdeu o controle da direção e invadiu um milharal em Alvorada do Sul. Ela chegou a ser socorrida, mas não resistiu

Escrito por Da Redação
Publicado em 13.07.2026, 07:29:58 Editado em 13.07.2026, 07:29:51
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Motorista é arremessada de carro e morre após acidente na PR-090
Autor Acidente foi registrado em Alvorada do Sul, no Paraná - Foto: PRE

Uma mulher de 34 anos morreu no domingo (12) após perder o controle do carro que dirigia na rodovia PR-090, em Alvorada do Sul, no norte do Paraná. Durante o acidente, ela foi arremessada para fora do veículo.

-LEIA MAIS: Homem morre em confronto com policiais militares em Faxinal

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De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), a ocorrência foi registrada por volta das 16h. A motorista conduzia um Toyota Corolla no sentido de Bela Vista do Paraíso a Alvorada do Sul quando, na altura do quilômetro 442, o veículo saiu da pista e acabou invadindo uma plantação de milho localizada às margens da rodovia.

A força do impacto fez com que a mulher fosse lançada para fora do automóvel. Os policiais relataram que ela foi encontrada a cerca de 10 metros de distância do ponto onde o carro finalmente parou.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e prestaram os primeiros socorros no local. A vítima chegou a ser encaminhada com vida para o Hospital de Bela Vista do Paraíso, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu horas depois.

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O carro, que possuía placas de Alvorada do Sul, foi liberado pela polícia e entregue a responsáveis no próprio local. As causas exatas da perda de direção seguem em apuração.

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acidente de transito Alvorada do Sul Policia Rodoviária Rodovia PR 090 Segurança Viária vitima fatal
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