Motorista é arremessada de carro e morre após acidente na PR-090
A vítima de 34 anos perdeu o controle da direção e invadiu um milharal em Alvorada do Sul. Ela chegou a ser socorrida, mas não resistiu
Uma mulher de 34 anos morreu no domingo (12) após perder o controle do carro que dirigia na rodovia PR-090, em Alvorada do Sul, no norte do Paraná. Durante o acidente, ela foi arremessada para fora do veículo.
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De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), a ocorrência foi registrada por volta das 16h. A motorista conduzia um Toyota Corolla no sentido de Bela Vista do Paraíso a Alvorada do Sul quando, na altura do quilômetro 442, o veículo saiu da pista e acabou invadindo uma plantação de milho localizada às margens da rodovia.
A força do impacto fez com que a mulher fosse lançada para fora do automóvel. Os policiais relataram que ela foi encontrada a cerca de 10 metros de distância do ponto onde o carro finalmente parou.
Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e prestaram os primeiros socorros no local. A vítima chegou a ser encaminhada com vida para o Hospital de Bela Vista do Paraíso, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu horas depois.
O carro, que possuía placas de Alvorada do Sul, foi liberado pela polícia e entregue a responsáveis no próprio local. As causas exatas da perda de direção seguem em apuração.