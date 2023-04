Motorista drogado é detido com quase 2 toneladas de maconha

Da Redação

Os 1.750 quilos estavam em cima de uma carga de milho.

Um homem de 27 anos, foi detido com uma carreta carregada de maconha neste sábado (15) pela Polícia Rodoviária Federal de Quatro Pontes, no Oeste do Paraná. O motorista estava drogado, afirmou a PRF.

Além do crime de tráfico de drogas, o condutor também responderá por conduzir veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de droga. Ele foi detido e levado para a Polícia Federal de Cascavel.

