Motorista dorme ao volante e causa acidente na BR-376

Um acidente na BR-376 deixou cinco pessoas feridas nesta segunda-feira (29), em Maringá. O motorista do automóvel contou que estava cansado e acabou pegando no sono ao volante. Por conta disto, perdeu o controle da direção do veículo.

O carro dirigido por ele, um Citroën Aircross, colidiu contra o canteiro central da pista.

Equipes do Serviços de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) foram acionadas para socorrer às vítimas.

Por conta da colisão, uma idosa, de 69 anos, que estava no carro, sofreu ferimentos graves e precisou ser resgatada de helicóptero. Ela foi levada para o Hospital Bom Samaritano.

Já as outras vítimas sofreram ferimentos leves e foram encaminhadas para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Sarandi.

Por conta do fim das concessões, sem empresas administrando o trecho, pessoas que passavam pelo local ajudaram a sinalizar a pista.