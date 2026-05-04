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LONDRINA

Motorista do Samu é afastado após usar ambulância para ameaçar familiar de morte no PR

Vítima filmou a ação no último sábado (2) e relatou à polícia que o homem portava uma faca; prefeitura abriu sindicância

Escrito por Da Redação
Publicado em 04.05.2026, 18:34:08 Editado em 04.05.2026, 18:34:01
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Motorista do Samu é afastado após usar ambulância para ameaçar familiar de morte no PR
Autor O momento foi gravado pela vítima - Foto: Reprodução/ Tarobá

Um motorista do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi afastado preventivamente de suas funções após ser flagrado utilizando uma ambulância oficial para fazer ameaças de morte contra um familiar na zona leste de Londrina. O episódio ocorreu no último sábado (2) e foi gravado em vídeo pela própria vítima, que registrou o momento em que o servidor, fardado e em posse do veículo do município, gesticulava de forma intimidadora em frente ao portão da residência.

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Nas imagens entregues às autoridades, é possível notar que o motorista interrompeu o trajeto da viatura de emergência para iniciar a discussão. De acordo com o relato da vítima à Polícia Militar, o agressor portava uma faca durante o conflito e chegou a arremessar um objeto contra o imóvel. A PM foi acionada logo após o ocorrido e as gravações foram anexadas à investigação, que apura os crimes de ameaça e possível abuso de autoridade.

Em resposta ao caso, a Prefeitura de Londrina informou que trata a situação com seriedade e instaurou um processo de sindicância para avaliar a conduta do funcionário público. Por conta da gravidade do episódio envolvendo o uso indevido da frota municipal e do uniforme, o motorista permanecerá afastado enquanto o processo administrativo corre em paralelo à investigação policial. A depender das conclusões da apuração, as punições impostas ao servidor podem variar de uma advertência formal até a exoneração do cargo.

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casos de abuso Londrina Política Pública Samu segurança pública
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