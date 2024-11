Motorista do Porsche que matou jovem é interrogado e liberado

O motorista do Porsche fugiu a pé do local do acidente após deixar o carro em frente a uma farmácia

O motorista de 38 anos do Porsche que atropelou e matou a jovem Isabely Cristina dos Santos Félix, de 19 anos, se apresentou nesta sexta-feira (25) à Polícia Civil em Maringá (PR). Ele foi ouvido na companhia de um advogado e liberado em seguida.

A Polícia Civil informou que o condutor deve responder por homicídio culposo, pois não haveria, segundo o delegado responsável pelo caso, evidências de que ele tenha assumido risco ao volante, e também por omissão de socorro, já que fugiu do local do acidente.

Sobre as 12 cassações da carteira de habilitação que recebeu nos últimos anos, ele disse que as multas que causaram a suspensão do direito de dirigir foram por conta da atividade profissional, já que o motorista trabalha com compra e venda de automóveis.

O acidente aconteceu na noite do último dia 12, um sábado. Isabely estava na garupa de uma moto que foi atingida pelo Porsche, que furou o sinal vermelho, conforme mostraram câmeras de segurança.

Com informações do GMC Online

