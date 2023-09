Motorista de Voyage morre em grave acidente no sudoeste do PR

Um grave acidente de trânsito foi registrado na manhã desta quarta-feira (13), na rodovia PR-158, em Vitorino no sudoeste do Paraná.

A colisão que envolveu um carro de aplicativo, um VW/Voyage e um caminhão que transportava concreto foi entre os municípios de Vitorino e São Lourenço do Oeste município catarinense.

Equipes do SAMU de Pato Branco e do Corpo de Bombeiros de São Lourenço do Oeste foram acionadas para atender as vítimas.

Conforme os bombeiros, o motorista do Voyage, morador em São Lourenço do Oeste ficou preso nas ferragens e morreu no local do acidente.

O condutor do caminhão, um homem de 36 anos, teve ferimentos (fratura) e foi socorrido a Policlínica de Pato Branco pelo SAMU. O motorista do carro de aplicativo não ficou ferido.



A Criminalística realizou a perícia no local, e em seguida o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Pato Branco.

A Polícia Rodoviária Estadual realizou a sinalização e controlou o trânsito, também realizou os levantamentos para a confecção do Boletim de Acidente de Trânsito.



* Com informações PP News FB

