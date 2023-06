Motorista de van fura o sinal e causa capotamento em Curitiba; vídeo

Siga o TNOnline no Google News

Um motorista de uma van causou um grave acidente na manhã desta terça-feira (20) no bairro Rebouças, em Curitiba, capital do Paraná. O homem furou o sinal vermelho e uma caminhonete acabou capotando.

Uma câmera de segurança registrou o acidente que aconteceu por volta das 06h49, no cruzamento entre as ruas Desembargador Westphalen e Conselheiro Dantas. Assista no final da matéria.

De acordo com informações apuradas no local da colisão pelo repórter Diogo Cordeiro, da RICtv, a van pertence a uma empresa da cidade e o motorista estava indo buscar um funcionário. O próprio condutor teria admitido que furou o sinal vermelho no cruzamento.

A caminhonete envolvida no acidente é um modelo L200. O veículo foi atingido pela van na lateral, perdeu o controle e capotou na pista. O condutor, um homem, teve ferimentos leves e recusou ser encaminhado para o hospital.

Assista:

*Com informações RicMais.



