Motorista de S-10 morre após bater com caminhão na PR-472

A camionete S-10 colidiu violentamente contra um caminhão que estava estacionado às margens da rodovia

Um homem com idade aproximada de 55 anos morreu na noite de sábado (30), após colidir uma camionete S-10 contra um caminhão na PR-472, entre Goioerê e Juranda, próximo ao distrito de Primavera, A vítima morreu ainda no local do acidente.

Segundo informações, a camionete S-10 colidiu violentamente contra um caminhão que estava estacionado às margens da rodovia (que não tem acostamento), com parte da carroceria sobre a pista de rolamento.

A equipe do Samu de Goioerê foi acionada, mas chegando ao local só pode constatar o óbito, a vítima morreu no momento do acidente.

Corpo de Bombeiros de Goioerê também foi acionado, uma vez que o corpo da vítima, ficou preso às ferragens. O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal).

