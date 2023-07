Motorista de picape morre após colidir com árvore na BR-277 no Paraná

Veículo saiu da pista e colidiu contra uma árvore. Motorista morreu no local do acidente

Um acidente na BR-277, no município de Prudentópolis, na região dos Campos Gerais, deixou uma pessoa morta e outras duas feridas.

continua após publicidade

O acidente, do tipo saída de pista seguida com um choque contra anteparo, uma árvore, aconteceu na localidade de Marcondes, na altura do quilômetro 287 da rodovia, no início da noite desta sexta-feira (21).

- LEIA MAIS: Idosa mantida em cárcere privado pela filha é resgatada pela polícia

continua após publicidade

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo envolvido, uma Ford Ranger Preta, seguia no sentido Irati a Guarapuava, quando veio a sair da pista e colidiu contra a árvore. A vítima fatal foi o motorista, um homem, ainda não identificado oficialmente pelas autoridades. A Ranger tinha placas de Foz do Iguaçu.

Também estavam no veículo uma mulher e uma criança, que ficaram feridas. Elas foram removidas pela equipe do Corpo de Bombeiros de Prudentópolis, que esteve presente com o Siate. Elas foram conduzidas para a Santa Casa de Prudentópolis. O corpo do condutor foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML).

* Com informações aRede

Siga o TNOnline no Google News