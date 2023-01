ACIDENTE DE TRÂNSITO

Motorista de Opala morre em capotamento na rodovia PR-182

O motorista foi arremessado para fora do carro e morreu no local do acidente

Da Redação

Atualização: 29 de janeiro, 2023, às 06:46

fonte: Foto Ivânia Bonatto/Diário da Informação

