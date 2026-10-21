Motorista de ônibus que atropelou e matou cão é indiciado no PR

Imagens de câmeras de monitoramento indicaram que o veículo trafegava acima da velocidade permitida para a via

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) indiciou, nesta quarta-feira (21), um motorista de ônibus do transporte coletivo pelo crime de maus-tratos a animais com resultado morte. O crime aconteceu no bairro Brasília, em Cascavel, no Oeste do Estado.

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O caso ocorreu em 18 de outubro, quando o corpo do animal foi encontrado na rua com ferimentos graves no pescoço. Inicialmente, moradores suspeitaram que o cão tivesse sido ferido com uma faca.



Durante as investigações, policiais analisaram imagens de câmeras de monitoramento, que mostraram que os ferimentos foram causados pelo atropelamento de um ônibus do transporte coletivo municipal.

Segundo o delegado da PCPR Pedro Vieira Ferreira, as imagens indicaram que o veículo trafegava acima da velocidade permitida para a via.

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“O cão estava na pista e, conforme a análise, o motorista teria condições de perceber a presença do animal e evitar o atropelamento. No entanto, ele seguiu o trajeto sem prestar socorro”, disse o delegado.

A investigação também contou com a oitiva de testemunhas. Com base nos elementos reunidos, a PCPR concluiu o inquérito e indiciou o motorista por maus-tratos a animais com resultado morte. O caso foi encaminhado às autoridades competentes para as providências legais.

DENÚNCIAS - A população ainda pode contribuir com investigações que estejam em andamento. Denúncias podem ser repassadas de forma anônima pelos telefones 197, da PCPR ou 181, do Disque-Denúncia.

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Se o crime estiver acontecendo neste momento, a Polícia Militar deve ser acionada pelo telefone 190.