Motorista de ônibus escolar suspeito de abusar de jovem é afastado

Um motorista de 48 anos foi preso na última segunda-feira (17) pela Polícia Civil suspeito de abusar sexualmente de uma adolescente de 14 anos dentro de um ônibus escolar. A vítima do estupro denunciou o caso ao Conselho Tutelar, que acionou as autoridades.

A prefeitura de Rio Azul, município onde ocorreu o crime, na região central do Paraná, afastou o homem do cargo público. Edson José de Oliveira, coordenador do setor de transporte escolar, afirmou que um processo administrativo foi aberto contra o servidor e a prefeitura aguarda a decisão da Justiça para a deliberação do processo de exoneração.

O delegado que está à frente do caso, Gabriel Marinho, conversou com a imprensa e explicou que a prisão teve como fundamento a manutenção da ordem pública. “Haja vista a profissão do suspeito, que teria certa facilidade em cometer atos semelhantes. Desse modo, tendo em vista os fortes indícios da autoria do delito, a prisão do autor implica maior tranquilidade para alunos e pais de alunos, usuários do transporte escolar”, disse Marinho ao G1.

