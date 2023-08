Motorista de ônibus atropela idoso e o arrasta por rua no PR; veja

Um ônibus do transporte coletivo de Campo Largo, cidade da Região Metropolitana de Curitiba, atropelou e matou um idoso de 80 anos na tarde da última quinta-feira, 17 de agosto. A equipe de reportagem da Banda B teve acesso às imagens de um circuito de monitoramento que flagrou o acidente trágico. (Assista abaixo)

De acordo com as informações da Polícia Militar (PM), responsável por atender a ocorrência, o atropelamento aconteceu na Rua Ernesto Pedro Crozeta. O motorista do veículo havia parado no ponto para deixar alguns passageiros e, no momento em que arranca, atinge e arrasta o corpo de Silvio de Castro Lopes.

A vítima, segundo o boletim de ocorrência, apresentava dificuldade de locomoção devido a um Acidente Vascular Cerebral (AVC) que sofreu há 20 anos e, por isso, precisava do auxílio de muteles para andar. Há informações de que Silvio iria embarcar no coletivo, mas o condutor acabou não o percebendo.

À PM, o motorista descreveu que havia parado no ponto para deixar alguns passageiros, seguindo viagem na sequência. Na quadra seguinte, porém, foi avisado por outro motorista que havia atropelado uma pessoa.

O IML e o Insituto de Criminalística foram acionados para os levantamentos no local.

A filha da vítima saiu em defesa do motorista do coletivo: "Vamos ter mais compaixão". Para ler o relato completo da mulher, clique aqui e acesse à Banda B, parceira do TnOnline.

