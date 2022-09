Motorista de Maringá bate carro em mureta e capota na BR-376

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Chovia forte no momento do acidente.

Um capotamento foi registrado na manhã deste sábado (3), na BR-376, em Tibagi, no Paraná. A motorista teve ferimentos leves e foi encaminhada ao hospital.

continua após publicidade .

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a condutora, de 41 anos, perdeu o controle do carro Toyota/Etios com placas de Maringá enquanto dirigia na pista sentido Ponta Grossa. Chovia forte no momento do acidente.

A polícia informou que ela saiu da pista após uma curva, e que o carro bateu em uma mureta do canteiro central da rodovia e capotou em seguida.

continua após publicidade .

A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada a um hospital em Ponta Grossa.

Após o acidente, uma das faixas da rodovia ficou fechada por cerca de uma hora. Conforme a PRF, o tráfego de veículos no local foi liberado por volta das 9h45.





Siga o TNOnline no Google News