Motorista de guincho morre atropelado por carreta que rebocava no PR

O acidente foi na manhã desta sexta-feira (21) na BR-277, no município de Teixeira Soares

Na manhã desta sexta-feira (21), o motorista de um caminhão guincho morreu atropelado pela carreta que rebocava na BR-277, em Teixeira Soares, no Sudeste do Paraná.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente foi na altura do Km 221 da BR-277 no trecho entre os municípios de Irati e Palmeira.

O acidente envolveu o caminhão guincho, que transportava uma carreta (cavalo trator e o semirreboque).

O motorista perdeu o controle da direção do caminhão e acabou saindo fora da pista. Ele foi ejetado e morreu atropelado pela carreta que estava guinchando.

O corpo será encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).

