Motorista de Fiat Uno morre após colisão com árvore na PR-487

Um homem de 57 anos morreu no início da noite de sábado (01-07), em um grave acidente de trânsito registrado na Rodovia PR-487, em Cândido de Abreu. Ele bateu o carro de frente com uma árvore na margem da estrada.

Equipes da Polícia, Militar, Samu e Defesa Civil de Manoel Ribas foram acionados para o local do acidente por volta das 19 horas.

De acordo com as informações, o acidente que foi próximo a comunidade Palmital III conhecida como Placa do Avião, causou a morte de um homem, de 57 anos. De acordo com populares, ele é morador da cidade de Manoel Ribas.

A vítima fatal conduzia um Fiat/Uno que saiu da pista e bateu de frente com uma árvore, na margem da estrada.

Polícia Rodoviária Estadual, Polícia Civil criminalística também foram acionados. O corpo foi recolhido ao Instituto Médico Legal de Ivaiporã.

As causas que levaram ao acidente ainda não são conhecidas e estão sendo apuradas.

