Motorista de Fiat Toro morre em capotamento na PR 160 no Norte do PR

O motorista de um Fiat Toro, de 27 anos, morreu na noite de quinta-feira (16), após o veículo capotar na PR-160, em Nova Fátima, no Norte do Paraná.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o acidente ocorreu em uma pista simples, em uma curva à esquerda, em condições climáticas consideradas boas.

O Fiat Toro branco com placas de Belo Horizonte/MG, seguia no sentido Nova Fátima a Cornélio Procópio quando o motorista perdeu o controle do veículo ao atingir o Km 75 400 Mts e acabou capotando.

Infelizmente, o condutor não resistiu aos ferimentos e morreu no local do acidente. Equipes de plantão da Polícia Civil e do Instituto de Criminalística compareceram para os procedimentos necessários.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Londrina.

