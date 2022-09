Motorista de carro que pegou fogo em Londrina morre no hospital

Da Redação

José Antônio Leodelio, de 61 anos, morreu no Hospital Universitário de Londrina, no Norte do Paraná, neste sábado (17). Ele era motorista de um carro que pegou fogo PR-445, no Distrito de Guaravera, em Londrina, na sexta-feira (16). A esposa dele, Rosemeire Luciano, não conseguiu sair do carro a tempo e morreu carbonizada.

A vítima dirigia um Fiat Strada e bateu contra uma pedra na marginal da rodovia. Imediatamente o carro começou a pegar fogo e quem passava pelo local correu para ajudar a tirar as vítimas. Com a ajuda de uma faca, uma das pessoas que foi ajudar conseguiu cortar o cinto de José e o retirou do veículo. Já não foi possível fazer o mesmo com Rosemeire.

José foi socorrido com politraumatismo e 70% do corpo queimado ao hospital. Seu estado era muito grave e ele precisou de remoção por helicóptero.

