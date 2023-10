Motorista de carro morre em grave acidente na PR-182

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Na noite de segunda-feira, 9 de outubro, um grave acidente ocorreu na rodovia PR 182, entre Palotina e Vila Paraíso, deixando uma vítima fatal. A colisão frontal que envolveu um Volkswagen Gol e um caminhão aconteceu próximo ao posto da Polícia Rodoviária Estadual (PRE).

continua após publicidade

A vítima, o condutor do Gol, não resistiu e faleceu no local do acidente. Até o momento, a identidade dele não foi divulgada pelas autoridades.

- LEIA MAIS: Carro com placas de Apucarana se envolve em acidente impressionante

continua após publicidade

Equipes de resgate, incluindo o Corpo de Bombeiros e socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) deconduto Palotina, prestaram assistência no local do acidente.

A Polícia Civil e a Polícia Científica foram no local para realizar levantamento das circunstâncias que levaram ao acidente.

Enquanto o Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para a remoção do corpo, que passará por exames de necropsia antes de ser liberado para a família.

Siga o TNOnline no Google News