Motorista de carro morre em colisão frontal com bitrem na PR-272

Um homem de 41 anos morreu na tarde de quarta-feira (17), em acidente de trânsito na rodovia PR-272, entre os municípios de Japira e Pinhalão, no norte Pioneiro do Paraná.

A batida frontal envolveu uma carreta Volvo FH 440 bitrem e um Fiat Pálio, ambos com placas de Pinhalão.

O motorista do carro que ficou destruído morreu no local do acidente. Já o motorista da carreta que tombou após a colisão ficou ferido e foi encaminhado ao hospital pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A Defesa Civil de Ibaiti deu apoio ao atendimento.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) a carreta trafegava sentido Japira ao trevo de acesso a Japoti e no KM 77 + 900m colidiu frontalmente com o Palio.

Polícia Civil e perícia também estiveram no local do acidente. As causas do acidente estão sendo apuradas.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Jacarezinho.

