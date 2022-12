Motorista de carro morre em capotamento na Rodovia PR-180

Da Redação

Acidente de trânsito aconteceu entre os municípios de Marmeleiro e Campo Erê

Um homem ainda não identificado morreu após o carro que ele dirigia capotar na noite de domingo (18), na PR-180.

A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) atendeu o acidente detrânsito, que aconteceu entre os municípios de Marmeleiro e Campo Erê.

O VW/Gol com placas Campo Erê, capotou próximo ao trevo de acesso a Renascença.

Corpo de Bombeiros e SAMU também foram acionados. A vítima ficou preso debaixo do carro e morreu no local do acidente.

O local foi isolado para o trabalho de perícia pela Criminalística. O corpo será removido ao Instituto Médico Legal de Francisco Beltrão.

