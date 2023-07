Motorista de carro morre após colisão com caminhão na PR-218

O motorista do Gol chegou a ser encaminhado ao hospital, mas não resistiu

Uma pessoa morreu em um acidente envolvendo um carro e um caminhão na PRC-218, em Carlópolis, na região norte pioneiro do Paraná.

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), a batida aconteceu por volta das 22 horas de segunda-feira (03).

O motorista do carro de 43 anos chegou a ser socorrido e levado pela equipe do Samu ao hospital de Carlópolis, mas não resistiu a gravidade dos ferimentos. O condutor do caminhão, um homem de 42 anos, não se feriu.

A batida foi no trecho entre Fartura e Carlópolis e envolveu um VW/Gol com placas de Taguaí-SP e um Caminhão Ford/Cargo 815, com placas de Taquarituba-SP.



Ainda de acordo a (PRE), o caminhão transitava sentido Carlópolis-PR/Fartura-SP, quando nas proximidades do Km 02 se envolveu em abalroamento transversal com o Gol, que transitava em sentido oposto e acabou invadindo a pista contrária.

Também compareceram no local, Polícia Civil e Criminalística, sendo que após perícia os veículos foram liberados no local.

