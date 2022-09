Motorista de carro morre ao bater de frente com caminhão, na PR-438

Da Redação

Motorista do carro morreu no acidente

Na manhã deste domingo (4), um jovem de 25 anos morreu ao bater o carro de frente com um caminhão na manhã deste domingo (4). A informação é da Polícia Rodoviária Estadual (PRE).

De acordo com a corporação, a batida foi na PR-438, por volta das 5h40. O motorista do carro morreu no local. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Ponta Grossa.

A polícia informou que o motorista do caminhão tem 49 anos e não se feriu. Ele foi submetido ao teste do bafômetro, que não acusou ingestão de bebida alcoólica.

Ainda de acordo com a PRE, os veículos foram periciados e liberados.

Com informações do g1.

