Motorista de carro é esfaqueado pelo carona na PR-180, em Cascavel

Na manhã desta sexta-feira (2), o motorista de um carro foi socorrido com ferimentos graves pelo Corpo de Bombeiros, após ser esfaqueado pelo carona, em Cascavel, no Oeste do estado do Paraná.

O fato ocorreu na rodovia PR-180, nas proximidades do Frigorífico Lar, na Região Norte da cidade.

Segundo as informações, três pessoas seguiam no automóvel quando teria ocorrido o desentendimento no trajeto. Em determinado momento, o carona teria pegado uma faca e esfaqueado o motorista.

A faca utilizada na agressão foi encontrada dentro do carro pelos policiais militares que atenderam a ocorrência. Também havia muito sangue espalhado pelo automóvel e nas roupas da vítima.

Além dos socorristas, o médico da Corporação também foi mobilizado à ocorrência e prestou o primeiro apoio à vítima. A vítima foi encaminhada com lesões graves ao Hospital Universitário.

No veículo também estava a companheira da vítima. Ela foi ouvida pelos policiais para coleta de informações.

O acusado teria para a área de mata, a Polícia Militar realiza diligências com o objetivo de localizar o homem.

fonte: Reprodução/CGN A faca utilizada na agressão foi encontrada dentro do carro pelos policiais militares

Com informações CGN

