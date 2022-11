Motorista de caminhonete deixa local de acidente fatal no Paraná

Da Redação

O motorista da caminhonete chegou a parar no local, porém, deixou o veículo para trás

A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) informou na manhã desta quarta-feira (30) que o motorista da caminhonete que atingiu uma moto e provocou a morte de um casal, deixou o local do acidente, abandonado o veículo. A grave colisão aconteceu na manhã de terça-feira (29).

Conforme a PRE, na caminhonete Amarok com placas de Bela Vista do Paraíso seguia sentido Mandaguari pela PR-444, quando atingiu a traseira da moto, que foi arrastada por aproximadamente 100 metros.

A motocicleta era ocupada por um casal, que morreu na hora. O motorista da caminhonete chegou a parar no local, porém, deixou o veículo para trás e não permaneceu no local, não sendo possível realizar o teste do bafômetro, informaram a Polícia Civil e PRE.

As vítimas fatais foram identificadas como David do Nascimento de Melo, de 55 anos, e Matilde do Espírito Santo, de 52 anos. Eles eram moradores de Mandaguari. Uma câmera de segurança flagrou o acidente. Veja: null - Vídeo por: Reprodução









