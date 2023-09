Motorista de caminhão-tanque morre em acidente na BR-277

Siga o TNOnline no Google News

O motorista de um caminhão-tanque morreu, na tarde desta quarta-feira (13), após grave acidente no quilômetro 61 da BR-277, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. A batida aconteceu cerca de 1 quilômetro antes da praça de pedágio desativada.

De acordo com informações levantadas no local, o motorista de uma carreta carregada com grãos diminuiu a velocidade para entrar em uma borracharia, momento em que foi atingido ‘com tudo’ na traseira pela vítima fatal.

O corpo da vítima fatal foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

