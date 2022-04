Da Redação

Motorista de caminhão fica ferido em tombamento na BR 376

Um motorista ficou ferido depois de um caminhão carregado com soja tombar na BR-376, em Guaratuba, no litoral do Paraná, segundo a concessionária que administra o trecho. O acidente aconteceu durante a madrugada deste sábado (16).

De acordo com a Arteris Litoral Sul, o motorista sofreu ferimentos moderados. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também foi acionada para atender o acidente.

Por causa do tombamento, a pista precisou ser totalmente interditada para remoção do caminhão e limpeza da via. A BR-376 foi liberada por volta das 8h.

Segundo a PRF, houve registro de congestionamento durante o atendimento ao acidente. Após a liberação da pista, houve lentidão no local.

As informações são do portal G1.