Motorista de BMW é encontrado dormindo na rodovia após bater em radar

O motorista de uma BMW perdeu o controle da direção e causou uma série de estragos no bairro Hauer, em Curitiba, capital do Paraná. Além de derrubar dois radares, cruzar uma calçada e invadir a pista na contramão da BR-116, o homem foi encontrado dormindo no meio da rodovia.

continua após publicidade

De acordo com informações da RICtv, o acidente aconteceu na noite desta quarta-feira (21). O motorista seguia pela Rua Anne Frank quando toda a confusão aconteceu. De acordo com uma testemunha, ele estaria bêbado.

“Ele veio em alta velocidade batendo em tudo. Ele estava bem desorientado, o airbag dele não acionou […] Senti odor etílico”, relatou um motorista que presenciou o acidente.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Caminhoneiro é feito refém por bandidos durante assalto na BR-376

Equipes médicas foram acionadas para atender a ocorrência. Quando os socorristas chegaram no local, tiveram uma grande surpresa: o condutor, de 27 anos, estava deitado na pista, ao lado do automóvel, dormindo. “Ele estava dormindo, acabou não conversando com a equipe. Foi levado para a ambulância. Ele saiu do veículo e deitou na via”, comentou o sargento Monteiro.

O homem não sofreu ferimentos graves. O carro de luxo ficou completamente destruído.

Siga o TNOnline no Google News