Motorista de app que sumiu após sair para trabalhar é achada morta

Uma motorista de aplicativo que desapareceu por volta das 12h de quinta-feira (13) foi encontrada morta nesta sexta-feira (14) por equipes do Corpo de Bombeiros. De acordo com as informações das autoridades, o corpo dela estava em uma represa de Piraquara, na Região Metropolitana de Curitba.

Ao realizar um boletim de ocorrência, a família informou à polícia que a mulher, identificada como Sandra Mari Souza Santos havia saído para trabalhar. No entanto, ela não retornou mais para casa, em São José dos Pinhais. Familiares tentaram entrar em contato com ela, mas não obtiveram sucesso.

Então, eles saíram em busca de Sandra e contaram com a ajuda de outros motoristas de aplicativo para encontrá-la.

O carro dela, um Ford KA, foi localizado abandonado na manhã desta sexta-feira em Piraquara e, horas depois, o corpo foi encontrado nas proximidades, a cerca de 150 metros, dentro da represa pelos bombeiros.



O corpo dela foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML). No carro, a polícia encontrou marcas de sangue, mas os bens da motorista não foram levados.

Sandra era casada e deixa filhos.



