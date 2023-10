Motorista de app é sequestrado e trancado no porta malas em assalto

Na noite desta quinta-feira (19), um motorista de aplicativo ficou refém de três criminosos em Maringá. A vítima teve uma arma apontada para a cabeça e relatou que por volta das 20h30, dois passageiros embarcaram no carro dele, na Zona 6, que se tratavam da dupla que iniciaria o assalto.

Na sequência de adentrarem no veículo, os dois indivíduos anunciaram o roubo e obrigaram o motorista a dirigir até Paiçandu, onde o terceiro criminoso os aguardava e entrou no carro. A vítima foi levada até a zona rural de Paiçandu, onde foi amarrado e colocado no porta malas do automóvel.

De acordo com o motorista, os criminosos ficaram durante um longo tempo rodando pelas ruas de Maringá com ele. Relatou ainda que foi obrigado a desbloquear o celular para os assaltantes. A esposa da vítima estranhou a demora do marido para retornar e começou a ligar para ele, sendo que em uma das ligações a vítima foi ameaçada com a arma apontada para a cabeça a atender, e disse à esposa que estava tudo bem e tinha conseguidos novos passageiros.

A mulher então, estranhando o ocorrido, entrou em contato com a empresa de rastreamento e pediu bloqueio do carro, que parou na Avenida Arquiteto Nildo Ribeiro da Rocha, próximo ao antigo Tropical Waterpark. Os bandidos abandonaram o veículo e fugiram a pé. O motorista ao perceber que o carro parou e não escutou mais conversas conseguiu abrir o porta malas por dentro e sair do veículo. A Polícia Militar de Maringá foi acionada, realizou patrulhamento, mas ninguém foi preso até o momento.

