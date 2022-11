Motorista de aplicativo reage a assalto e acaba assassinado a tiros

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O trabalhador que não teve o nome divulgado estava em um veículo Sandero de cor branca

Um motorista de aplicativo que se preparava para iniciar o transporte de uma passageira, foi vítima de dois criminosos na noite de sábado (12)na Cidade Industrial de Curitiba.

continua após publicidade .

O trabalhador que não teve o nome divulgado estava em um veículo Sandero de cor branca, e foi até a Rua Vinte Cinco, às margens do Rio Barigui, na Vila Barigui.

Ele abriu o porta malas do veículo para que que a passageira colocasse a mala e neste momento dois criminosos chegaram a pé e anunciaram o assalto. O motorista de aplicativo teria reagido e entrado em luta corporal com um dos marginais. O comparsa teria atirado no trabalhador várias vezes e ainda atirou no cachorro da vítima que teria partido para cima deles para defender a dona.

continua após publicidade .

O motorista de aplicativo foi atingido por vários disparos e morreu antes da chegada do socorro. O cachorrinho que foi baleado também morreu no local.

A Divisão de Homicídios já iniciou a investigação e tenta identificar os dois marginais que participaram do crime. Até o momento eles não foram localizados.

O corpo do trabalhador foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Curitiba.

Siga o TNOnline no Google News