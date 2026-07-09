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Motorista de aplicativo perde o controle em curva e capota carro

Condutor relatou à Guarda Municipal que perdeu o controle da direção a cerca de 60 km/h

Escrito por Da Redação
Publicado em 09.07.2026, 09:51:08 Editado em 09.07.2026, 09:51:03
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Motorista de aplicativo perde o controle em curva e capota carro
Autor O motorista e o passageiro que estava no veículo sofreram apenas ferimentos leves - Foto: Marcelo Borges/Ric RECORD

Um carro de aplicativo capotou na madrugada desta quinta-feira (9) após o condutor perder o controle da direção na Avenida das Torres, na região central de São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba.

Apesar da gravidade do impacto, o motorista e o passageiro que estava no veículo sofreram apenas ferimentos leves e recusaram o encaminhamento médico ao hospital.

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O acidente ocorreu na pista com sentido à capital paranaense. De acordo com informações da Guarda Municipal de São José dos Pinhais, equipes de segurança foram acionadas rapidamente para isolar o local, prestar os primeiros atendimentos e garantir a fluidez do trânsito na via até a chegada dos socorristas.

Em relato aos guardas, o motorista explicou que trafegava a aproximadamente 60 km/h quando perdeu o controle ao fazer uma curva, colidindo contra o canteiro central antes de capotar.

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O Corpo de Bombeiros também foi mobilizado para atender a ocorrência na avenida. Segundo o relatório da equipe de resgate, quando os militares chegaram ao ponto do acidente, as duas vítimas já haviam conseguido sair do automóvel por conta própria, apresentando apenas escoriações superficiais.

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acidente de carro Curitiba FERIMENTOS LEVES MOTORISTA DE APLICATIVO São José dos Pinhais Segurança no Trânsito
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