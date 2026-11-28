Um motorista de aplicativo embriagado foi preso em flagrante na manhã deste sábado (28), em Curitiba, no Paraná, após invadir a pista contrária, provocar uma colisão frontal entre dois carros e deixar três pessoas feridas. O condutor dirigia um Fiat Argo e levava um casal de passageiros no momento em que atingiu um Ford Focus, com teste do bafômetro marcando 0,96 miligrama de álcool por litro de ar expelido.

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O acidente ocorreu no cruzamento da Alameda Nossa Senhora do Sagrado Coração com a Rua Prudentópolis, no bairro Pinheirinho. Conforme apuração no local, o Argo cruzou para a via oposta e bateu de frente contra o Focus, onde viajava uma família.

No Ford Focus estavam o motorista, a esposa e duas crianças. A mulher, de 37 anos, ficou ferida e foi encaminhada ao Hospital do Trabalhador, enquanto o condutor e as duas crianças passaram por atendimento no local e acabaram liberados. Já no Fiat Argo, dois passageiros — um homem e uma mulher — também se feriram e foram levados ao Hospital do Trabalhador, somando três pessoas transferidas para unidade hospitalar.

Policiais do Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran) atenderam a ocorrência e notaram sinais de embriaguez no motorista do Argo, o que foi confirmado pelo bafômetro. De acordo com informações levantadas no local, o homem teria passado a noite ingerindo bebidas alcoólicas e seguido trabalhando na finalização de uma corrida quando ocorreu o impacto.

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Após a constatação da embriaguez, o motorista recebeu voz de prisão em flagrante e foi levado para a Delegacia de Delitos de Trânsito (Dedetran).