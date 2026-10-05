Motorista de aplicativo é investigado por agredir e arrastar passageira pelos cabelos no PR

Vítima relata que foi tirada à força do veículo após se recusar a aguardar sozinha no carro durante parada do condutor

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) investiga uma denúncia de agressão cometida por um motorista de aplicativo contra uma passageira de 59 anos, em Curitiba. O crime ocorreu na última quinta-feira (1º), e foi registrado por câmeras de segurança do entorno. A vítima passou por exame de lesões corporais no Instituto Médico-Legal nesta segunda-feira (5) para constatar ferimentos nos joelhos, nos braços e a perda de tufos de cabelo arrancados durante a ação do condutor.

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Segundo o boletim de ocorrência, a mulher solicitou a corrida no bairro Tatuquara, onde trabalha, com destino à sua residência. No trajeto, o motorista fez um elogio ao seu perfume e, ao chegar à região do Parolin, parou o veículo subitamente afirmando que precisava ir ao banheiro. Ao ouvir da passageira que ela não esperaria sozinha no local, o motorista cancelou a viagem pelo aplicativo, dirigiu-se à porta traseira, abriu-a bruscamente e puxou a mulher pelos cabelos, arremessando-a no asfalto e desferindo xingamentos enquanto a arrastava.



Foto: Colaboração Banda B Foto: Colaboração Banda B

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Mesmo caída e lesionada, a vítima conseguiu fotografar a placa do veículo antes que o agressor fugisse do local. As informações e os registros fotográficos foram repassados à Polícia Civil, que instaurou inquérito policial para apurar os crimes de lesão corporal, dano qualificado e injúria. A corporação informou que já colheu o depoimento da passageira, anexou as imagens das câmeras de monitoramento aos autos e trabalha na expedição de intimações para ouvir testemunhas e interrogar o investigado.

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Com informações de Banda B.