Motorista de aplicativo é executado com seis tiros nos Paraná

Vítima perdeu o controle do veículo e colidiu contra um poste após os disparos; autor do crime fugiu a pé para uma área de mata

O motorista de aplicativo Ludimar Moraes foi executado com cerca de seis tiros na manhã de sexta-feira (4), no bairro São Francisco, em Reserva, nos Campos Gerais do Paraná. Após ser atingido pelos disparos, o veículo em que ele estava perdeu o controle e colidiu contra um poste de iluminação na Rua C. Socorristas do SAMU foram acionados, mas constataram o óbito ainda no local.

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Segundo testemunhas, o autor dos disparos fugiu a pé em direção a uma área de mata logo após o crime. A Polícia Militar, com o apoio de cães farejadores, realizou patrulhamento pela região, mas o atirador não foi localizado. O local foi isolado pela perícia para a coleta de provas que auxiliem nas investigações.

Suspeita de desavença e ameaças prévias

A Polícia Civil trabalha com diferentes hipóteses, sendo uma das principais uma desavença decorrente de um acidente de trânsito ocorrido anteriormente. Às autoridades, a esposa de Ludimar informou que o marido vinha sofrendo ameaças de morte e que ele já havia pago duas vezes pelo conserto do veículo do outro motorista envolvido na colisão passada.

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Em nota oficial, a empresa de transporte por aplicativo na qual Ludimar trabalhava lamentou o homicídio, manifestou solidariedade à família e repudiou o ato de violência. A empresa também pediu que a população evite especulações enquanto a polícia atua para identificar o autor e esclarecer a motivação do crime.